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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazansında iki kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza, saat 23.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazansında iki kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.B. yönetimindeki 58 NS 180 plakalı otomobil ile R.A.'nın kullandığı 33 VJB 58 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan R.A'nın otomobili kaldırımda yürüyen A.H.'ye çarptı. Kazada sürücülerden R.A ile yaya A.H yaralandı. Kazanının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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