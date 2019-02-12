İkiz buzağılar benzerlikleri ile dikkat çekti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dünyaya gelen ikiz buzağılar benzerlikleri ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Sarıkaya köyünde Tayfun Akpınar (25) isimli besicinin ineği ikiz buzağı dünyaya getirdi. Yavru buzağıların birbirine benzerlikleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Birbirinin tıpa tıp aynısı gibi olan buzağılar Akpınar ailesinin mutluluk kaynağı oldu. Akpınar ikizler ile evlatları gibi ilgilendiğini belirtti. Akpınar , “Akşam baktım inek rahatsızdı. Doğum yapmak istiyordu. Sabaha karşı doğmuş şekilde bulduk. Kendiliğinden doğurmuş. Saat başı hayvanı kontrol ediyordum. Çok sevindim. Ben tek dana bekliyordum. Çift dana doğurdu. O zaman daha çok sevindim. Aynen çocuklarım gibi bakıyorum. Çokta seviyorum'' şeklinde konuştu.