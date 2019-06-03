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İkizlerden 10 yıl sonra gelen isim teşekkürü

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 10 yıl önce dünyaya gelen ikizler, babalarını ikna ederek isimlerini kendisi veren Sivas Valisi Salih Ayhan’ı 10 yıl sonra ziyaret edip teşekkür etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 10 yıl önce dünyaya gelen ikizler, babalarını ikna ederek isimlerini kendisi veren Sivas Valisi Salih Ayhan'ı 10 yıl sonra ziyaret edip teşekkür etti.


Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 10 yıl önce doğan ikizlere, babaları izlediği dizi filmden etkilenerek kendilerine Asi ve Yesta isimlerini vermek üzereyken, dönemin Altınyayla Kaymakamı Salih Ayhan, ilçe nüfus müdürlüğünde olaya denk geldi. Ayhan her iki ismin de Türk örf ve adetlerinde yeri bulunmadığını belirtti, ikizlere kendisi isim vermek istedi. Babaları Ayhan'ı kırmayınca Ayhan ikiz kızlara Elif ve Emine isimlerini verdi.


Aradan geçen 10 yıl sonra Ayhan bu kez Sivas'a vali olarak atandı. Elif ve Emine isimli 10 yaşındaki ikizler, 10 yıl önce ilçelerinde kaymakamlık yaparken isimlerini veren şu anki Sivas Valisi Salih Ayhan'a 10 yıl sonra hazırladıkları klip ile teşekkür etti.


Klibi izleyen Ayhan ikizlere makamında ağırlayarak ikizlerle sohbet etti. İkizler isimlerinden memnun olduklarını belirtip, Ayhan'a tekrar teşekkür ettiler.

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