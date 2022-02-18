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İl Birinciliği Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nın

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu Alt Disiplini ve Snowboard Kayak U10 kategorisinde il birinciliğini Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu kazandı.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu Alt Disiplini ve Snowboard Kayak U10 kategorisinde il birinciliğini Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu kazandı.


Türkiye Kayak Federasyonu Alt Disiplini ve Snowboard Kayak müsabakaları geçtiğimiz günlerde Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok kategoride düzenlenen yarışlarda Erkekler U10 kategorisinde il birinciliğini Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Ali Tuna Kılıç elde etti.

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