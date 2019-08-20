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“İl Merkezi Anaokulu Müdürleri Toplantısı” gerçekleştirildi

Sivas’ta “İl Merkezi Anaokulu Müdürleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Sivas'ta “İl Merkezi Anaokulu Müdürleri Toplantısı” gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı başkanlığında yapılan toplantıya Şube Müdürleri Muhammed Alpaslan Ünal ve Hülya Bozbıyık da katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda il merkezindeki anaokullarının okullaşma oranı ile fiziksel durumları masaya yatırıldı.


Toplantıda konuşan Savaşçı, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek okul müdürlerinden adres kayıt bölgelerindeki öğrencilerin tamamına ulaşılması noktasında gerekli çalışmaları tamamlamalarını istedi.


Öte yandan İl Müdürü Savaşçı yıl boyunca yürütülen proje ve çalışmalara desteklerinden dolayı okul müdürlülerine teşekkür ederek yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

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