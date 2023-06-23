İl özel idare personelinden örnek davranış

Sivas İl Özel İdaresi’nde çalışan personel, kurulan stantlarda Kızılay Kan Merkezi Sivas Şubesi’ne gönüllü olarak kan bağışında bulundu.
Sivas İl Özel İdaresi'nde çalışan personel, kurulan stantlarda Kızılay Kan Merkezi Sivas Şubesi'ne gönüllü olarak kan bağışında bulundu.
Sivas İl Özel İdaresi personeli, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.
Personel, kan ihtiyacının giderilerek hayat kurtarmanın önemine vurgu yaparak düzenli kan vermenin sağlık açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.
Gün boyu devam eden kan verme işlemleri sonrasında alınan kan numuneleri Sivas Kızılay Şubesi yetkililerine teslim edildi.