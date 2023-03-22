İlçe belediye başkanlarından Gürün'e çıkarma

Sivas'ta ilçe belediye başkanları Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gürün'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde birçok yapı hasar aldı. Hasarlı binaların yıkımın gerçekleştiği ilçeye Sivas'ın bazı ilçe belediye başkanları geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. İlçeyi gezen başkanlar ardından Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretin ardından ilçede kurulan konteynır kenti ziyaret eden belediye başkanları yaşanan depremden dolayı üzüntülerini dile getirerek Gürün'ün her zaman yanında olduklarını ifade ettiler.