İlçe protokolü bir araya geldi, tel helva açtı

Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilçe protokolü bir araya gelerek tel helva açtı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ilçe protokolü, yok olmaya yüz tutan tel helva geleneğini yaşatmak için bir araya gelip tel helva açtı. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar bir tepsinin etrafında toplanıp2 farklı helva açarak yarıştılar. Yarışmada birinci olana çeyrek altın hediye edildi. Belediye Başkanı Çiftçi ve Kaymakam Yazıcı çeyrek altınları İlçe Milli Eğitim Müdürüne vererek dereceye giren 3 öğrenciye hediye etti.