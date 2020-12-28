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İlçenin büyük caddesinin adı Dr. Devlet Bahçeli olarak değiştirildi

Gemerek Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararla Sivas Caddesi’nin ismi Dr.

Gemerek Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla Sivas Caddesi'nin ismi Dr. Devlet Bahçeli Caddesi olarak değiştirildi.


Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sivas Caddesi'nin ismi Dr. Devlet Bahçeli olarak değiştirildi. MHP Gemerek İlçe Başkanı Erdal Genç, MHP Sivas İl Genel Meclis Üyesi Volkan Özer, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Acar Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı'nı makamında ziyaret ederek alınan karardan dolayı teşekkür ettiler. Ziyareti sırasında Belediye Başkanı Kılıçdağı'na teşekkür plaketi takdim eden MHP İlçe Başkanı Erdal Genç yaptığı açıklamada; “Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli liderimizin isminin ilçemizin en güzel caddelerinden birine verilmiş olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu kararın alınmasında emeği geçen Başta İlçe Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı'na ve Gemerek Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür ederim” dedi.


Belediye Başkanı Kılıçdağı ise Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada; “Gemerek İlçesi Etlik ile Çatalyol arasındaki Sivas ve Kayseri caddelerine almış olduğumuz meclis kararı ile MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in ismi verilmiştir. Gemerek İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun"dedi.

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