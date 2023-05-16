İlçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor, belediyenin kasası doluyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurulan Güneş Enerji Santrali ilçenin elektrik ihtiyacını karşılarken belediyenin kasasına ise her ay yaklaşık 700 Bin TL gelir sağlayacak.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde belediye tarafından kurulan Güneş Enerji Santralinin açılışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan GES'e ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Duaların edilmesi ve kurban kesilmesiyle GES hizmete alındı. Yaklaşık 30 milyon liraya kurulan 1 megawattlık GES sayesinde ilçede 2 bin hanenin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanabilecek.

"GES üretime başladı"

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, proje sayesinde ilçenin elektrik ihtiyacının karşılandığını belirterek, “ Gemerek Güneş Enerjisi Santrali yaklaşık 15 milyon TL ile ihaleye çıkılmıştır. Gemerek Belediyesi gibi ilçenin böyle büyük projelerin altından kalkması çok zordur. Biz Gemerek Belediyesi olarak bu projeyi tamamladık. Maliyeti yaklaşık 30 milyon TL civarında olan 1 megawatt GES projemiz elektriğe 23 Mart tarihi itibariyle üretime başlamıştır. Bu proje ilçemizin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır” dedi.