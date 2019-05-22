İlhan Kesici'nin acı günü

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin geçtiğimiz gün vefat eden ağabeyi İhsan Kesici,Sivas Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Bakanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İyi Parti TBMM Grup Başkanı, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, aile bireyleri ve vatandaşlar katıldı.

Kesicinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. 74 yaşında ki İhsan Kesici'nin uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi.