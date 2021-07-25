İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki

Sivas’ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti.

Sivas'ta dağlık bir alanda gördükleri ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların verdiği tepkiler gülümsetti.


Sivas'tan Hafik'e giden Gizem Nur Tülek ve arkadaşları yolda dağlık bir alanda ayı yavrusu gördü. Cep telefonu kamerası ile ayı yavrusunu görüntüleyen Gizem Nur Tülek ve arkadaşlarının verdiği tepkiler ise gülümsetti. İlk defa ayı gördüklerini söyleyen vatandaşlar ayı yavrusunu 'kuçu kuçu' diye çağırdı. Dağın üst kısmına doğru ilerleyen yavru ayı bir çalılığa saklanarak gözden kayboldu. Ayı yavrusunu gören arkadaşların gülümseten diyalogu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.