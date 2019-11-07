İlk Ders Kütüphanede

Gemerek İlçe Halk Kütüphanesinde ilk hizmet içi eğitimlerini alan 35 öğretmen, kütüphaneye üye oldu. Kendisi de yazar olan şair öğretmen Kenan Çarboğa başkanlığında gerçekleştirilen eğitimde öğretmenler kitap okuyarak, ödünç kitap aldılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Çarboğa“İlk kez ilçemize atanan öğretmenlerimize kütüphanemizi tanıtarak üye olmalarını sağladık. Böylece bilginin kaynağı olan kütüphanelerle, bilginin aktarıcısı olan öğretmenleri buluşturmuş olduk.” dedi. Çarboğa'nın okuduğu Dilaver Cebeciye ait “Sitare” şiiriyle etkinlik sona erdi.