İlkokul öğrencilerinden yürek ısıtan hareket

Sivas'ta ilkokul öğrencileri yardım kampanyaları düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağlıyor.

Sivas merkezde bulunan Gazi Osman Paşa İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, Hayat Ağacı Derneğine düzenli olarak yardım etmeye devam ediyor. Her eğitim-öğretim yılında Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahipleri için çeşitli yardım kampanyaları düzenleyen öğrenciler oyuncak, hikaye kitabı ve kumbarada biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahiplerine katkı sağlıyor. Yardımlaşmayı ve başkalarına saygılı olmayı, çeşitli kampanyalar ile tecrübe eden öğrenciler, “Ağaç yaş iken eğilir” atasözüne uygun şekilde iyilik yapmanın önemini küçük yaşlarda öğreniyor. Gazi Osman Paşa İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yücel Budak'ın öncülüğünde yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili faaliyetleri bir gelenek haline getiren öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor. 3/A sınıfı öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, topladıkları hikaye kitabı, oyuncak ve 2 bin 123 liralık nakit yardımı, Sınıf Öğretmeni Yücel Budak nezaretinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim ettiler.

Öte yandan yardım kampanyasına katılan öğrenciler, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankasının gıda, giyim, temizlik ve diğer reyonlarını gezdi. Market görünümündeki Gıda Bankasının çalışma yapısı ile ilgili yetkililerden bilgi alan öğrenciler, burada bulunmaktan ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Sınıf Öğretmeni Yücel Budak ise öğrenci ve velilerin katkısı ile yardım topladıklarını belirterek, Sivaslı hayır sahiplerini Hayat Ağacı Derneği'ne bağış yapmaya davet etti.