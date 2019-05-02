İlkokullar arası futbol şampiyonasının kazananı belli oldu

Geleneksel İlkokullar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu İl Özel İdare İlkokulu oldu.

Sivas belediyesi tarafından 4 yıldır geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası 9 Nisan'da 24 takımın katılımıyla başlamıştı. Kıyasıya çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuvada İl Özel İdare İlkokulu ve Kongre İlkokulu finale kaldı. Turnuvada final müsabakasından galip ayrılarak şampiyon olan İl Özel İdare İlkokulu öğrencileri ödülünü, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde düzenlenen madalyaları ve kupa töreninde aldılar. Kupa törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise önümüzdeki dönemde de bu tür organizasyonların düzenleneceğini ifade ederek, "Spor dostu, öğrenci ve eğitim dostu bir belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde olacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha çok sporla vakit geçireceği etkinlikleri hep birlikte icra edeceğiz. Bu organizasyona katılan 24 okulumuzu, öğretmenlerimizi ve centilmence mücadele eden minik sporcularımızı tebrik ediyorum. Özel İdare İlkokulu şampiyon oldu ama bütün okullarımız aynı oranda başarılı oldu. İnşallah buradan yetişecek genç sporcularımız, Sivas ve ülkemiz sporuna ilerde büyük katkılar sağlayacaktır. Bu turnuvaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.