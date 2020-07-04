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İmranlı'da ‘Evlere Şenlik' projesi ile evler temizleniyor

Sivas’ın İmranlı ilçesinde "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç ailelerin evleri temizleniyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç ailelerin evleri temizleniyor.


İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen proje ile ilçe merkezi ve köylerde yaşayan, öz bakımını yapmakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşların evleri ve kıyafetleri belirli periyotlar halinde temizleniyor.


2019 yılında da uygulanan proje sayesinde İmranlı'da ikamet eden ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara istihdam imkanı da sağlanıyor.

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