İneğini satarak, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan bir çiftçi, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak elde ettiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan çiftçi Celal Daştan, Milli Dayanışma Kampanyasına yaptığı bağışla duygulandırdı. Daştan, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığıyla Daştan'ın bağışı dayanışma kampanyası hesabına yatırıldı.