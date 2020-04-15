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İneğini satarak, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan bir çiftçi, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak elde ettiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan bir çiftçi, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak elde ettiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.


Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan çiftçi Celal Daştan, Milli Dayanışma Kampanyasına yaptığı bağışla duygulandırdı. Daştan, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığıyla Daştan'ın bağışı dayanışma kampanyası hesabına yatırıldı.

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