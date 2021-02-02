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İneklerin deprem paniği kamerada

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ahırdaki ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.


AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi. Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan bir ahırda ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem anında ahırdaki tüm ineklerin bir anda panikle ayağa kalktıkları görüldü.

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