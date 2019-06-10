İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde insan kaçakçılığı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde insan kaçakçılığı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde Polis kontrol noktasını 300 metre mesafede duran bir araç ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri aracın yanına gitmek isterken araçtan çıkar 6 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın neticesinde aracın sürücüsü olduğu anlaşılan D.K. ve yanında bulunan arkadaşı E.M. ile Afgan uyruklu 4 kişi yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları anlaşılan D.K. ve E.M. polis tarafından göz atına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.