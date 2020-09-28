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İnternet kuyruğu

Sivas’ta çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti.

Sivas'ta çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti.


Pandemi sürecinde öğrencileri uzaktan eğitimle ve canlı bağlantıyla eğitim alan veliler, evlerine internet bağlatmak için satış noktalarına akın etti. Sivas'ta veliler, kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan hizmet merkezi önünde sosyal mesafeli kuyruk oluşturdu. Hizmet merkezinde görevli güvenlik görevlilerinin de uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, Covid-19'u da unutmadı.


Evine internet bağlatmak için sıra bekleyen Fadime Parlak, “İnternet alacağım, lazım oluyor. Eşimin ve çocuklarımın ihtiyacı oluyor. Derslerine bağlanacaklar” dedi.


Çocuğunun canlı derslere bağlanması için internet bağlatmaya geldiğini belirten Yunus Emre Kavak, “Eve internet almak için geldim, çocuğum okula gidiyor. Canlı derslere girmesi için evime internet almam lazım. İnternet almak isteyen baya var, sıra çok. Bence herkes canlı ders için internet alıyor“ dedi.

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