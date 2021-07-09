İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı

Sivas’ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bulunan yeni buğday pazarında meydana geldi. Bir güvercinin ayağı ipe dolanınca çatıda asılı kaldı. O sırada güvercini çırpınırken gören hayvan sever esnaf hemen güvercinin yardımına koştu. Yükleme bandını alan esnaf üzerine çıkarak mahsur kalan kuşu özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.