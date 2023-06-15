İş birliği protokolü imzalandı

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Valiliği ek bina toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Beştepe katıldı.

Vali Şimşek, Yıldız ve Yıldırım ile birlikte protokolü imzalayarak, mesleki eğitim alanında, iki eğitim kurumunun gerçekleştirdiği iş birliğinin önemine dikkat çekti. Şimşek, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Protokol kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı işletmelerde beceri eğitimleri ve stajlarını gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanırken, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrencilerin de Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı işletmelerde beceri eğitimi ve stajlarını gerçekleştirebilmeleri ortam hazırlanacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitim uygulamalarına yönelik, Demirağ OSB, İl Sağlık ve İl Tarım Orman Müdürlükleri arasında da iş birliği protokolleri imzalandı.