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İş kazası geçiren işçiye ambulans helikopter

Sivas’ın Divriği ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan 49 yaşındaki işçi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan 49 yaşındaki işçi ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sebati Ö., forklift ile kamyon arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine işçi Divriği ilçe hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi kent merkezinden havalanan ambulans helikopter ile alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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