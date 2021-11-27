İş yerinde korkutan yangın

Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Ece Mahallesinde elektronik üzerine iş yapan bir dükkanda çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dükkandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine ulaşıp yangına müdahale etti. Yangın dükkanın üzerinde bulunan binaya sıçraman kontrol altına alındı. Dükkanda ise büyük çapta hasar oluştu. Yangın sırasında üst katlarında ikamet edenler korku dolu anlar yaşadı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.