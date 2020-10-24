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İşçi servisi devrildi 26 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde işçi servisi devrildi 26 işçi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi devrildi 26 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında meydana geldi. Kazada M.E. idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan 26 işçi yaralandı. Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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