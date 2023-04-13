İSG Ön Lisans öğrencileri için mobil uygulama yayınlandı

“Bulunmaz bir nimet”

Uygulama hakkında bilgiler veren Kariyer Enstitüsü Kurucu Ortağı Mehmet Erdem Tokuş, İSG Ön lisans mobil uygulamasının özellikle açık öğretimde okuyan İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı öğrencileri için bulunmaz bir nimet olduğunu ifade ederek, " Dedik ki biz İSG Ön Lisans öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için tüm bilgilerin doğrulanabilir ve öğrencilerin ihtiyacı olacak kadarıyla bir programda birleştirelim ve bu program bir mobil uygulama olarak insanların cebinde olsun” dedi.

2023 yılı sonuna kadar tamamen ücretsiz olacak

2023 yılına kadar ücretsiz olarak sunulan İSG Ön lisans uygulaması, öğrencilerin eğitim süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve okul kaynakları ile desteklenen uygulama, Nisan 2023'teki şimdiki yönetmeliğe uygun olarak tasarlandı. Uygulamada çözülen soru sayısı, doğru ve yanlış cevap sayısı ve genel başarı oranı takip edilebilmekte. İSG Ön lisans programı öğrencilerinin yararlanabileceği bu uygulama, eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, uygulama 2023 yılı sonuna kadar tamamen ücretsizdir.