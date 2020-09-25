İşitme kaybı nedenleri anne karnında başlayabilir

Furkan Şan, işitme kaybı nedenlerinin anne karnında başlayabileceğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Doktorlarından Furkan Şan, doğuştan veya doğduktan sonra farklı sebepler ile kulağın işitme yetisinde azalma olması ya da tamamen kaybolmasına ‘işitme engeli' isminin verildiğini belirterek, “Çocuklardaki işitme kaybında bizler nedenlere göre inceleme gerçekleştiriyoruz. Bunlar doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenler oluyor. Doğum öncesi oluşan işitme engeli sebepleri bebekteki gelişme geriliği, iç kulak yapılarının anormal gelişimi, annenin geçirdiği bazı enfeksiyonlar gibi sebeplerdir. Doğum anındaki sebeplerin başında doğum ağırlığının düşük olması ve bebeğin oksijensiz kalması gelir. Doğum sonrası oluşan işitme kaybının nedeni ise küvezde ve yoğun bakımda kalmaktan kaynaklanabilir. Daha büyük çocuklarda en sık gördüğümüz işitme kaybı sebebi, orta kulakta sıvı birikmesidir. Bu durum o yaş grubundaki işitme kaybının %90-95'ini oluşturmaktadır. Tedavi edilebilir bir sebeptir. Fakat tedavi edilmediği takdirde ciddi problemler çıkarabilir.“ ifadelerini kullandı.

Belirtiler nelerdir

Şan, çocuklarda işitme engeli belirtilerini şu şekilde sıraladı “Belirtiler çocuğun yaşına göre değişebilir. Bebeklerde sesle irkilme, emerken emmeyi bırakma gibi bulgular iyi duyduğuna işaret eder. İlerleyen aylarda ise çocuktaki dil gelişimi, kelime sayısı ve cümle kurup kurmaması, yani dil gelişimi bizim için uyarıcı olmaktadır. Örneğin çocuğun dil gelişimi yaşıtlarına göre yavaş olması, cümlelerin yavaş olup hatta hiç konuşamaması bizler için işitme kaybı göstergeleridir. İşitme kaybı olan çocukların daha ileriki yaşlardaki göstergeleri ise okul başarısında düşme, dikkat dağınıklığı, televizyon sesini yüksek açma gibi bulgulardır. Yenidoğan bebeklerin 1 ay içinde yeni doğan işitme taraması testleri ile değerlendirilmesi şarttır, bu tarama testleri de Sivas Numune Hastanesi'nde yapılmaktadır.”

Tedavi yöntemleri

İşitme engeli tedavi yöntemlerini ve nasıl bir tedavi uyguladıkları hakkında bilgiler veren Şan “Tedavi yöntemleri engelin sebebine göre değişebilir. İlaçlar ve cerrahi müdahale ile düzeltebileceğimiz iletim tipi işitme kayıpları mevcut. Bunun yanı sıra iç kulağı etkileyen, sinirsel tipte işitme kayıplarımız var. Bu tür işitme kayıplarını ilaç ve cerrahi tedavi ile düzeltmek mümkün olmuyor. İşitme kaybı olan çocuklar erkenden tespit edilip gerek geleneksel, gerekse ameliyat ile takılan işitme cihazları ile işitme düzeltilmelidir. En sık gördüğümüz işitme engeli sebebi olan orta kulak sıvısı probleminin cerrahi ile düzeltilmesi ve şifa bulması mümkündür.” dedi.

Aileleri uyardı

Tüm bu açıklamaların yanı sıra, ailelerin işitme engeli konusunda uyanık olmaları gerektiğini vurgulayan Uzm.Dr. Furkan Şan, yeni doğan bebeklere mutlaka işitme taraması yapılması gerektiğini, zamanında test yapılmadığı taktirde çocuklarda işitme kaybı olan çocukların tespit edilemeyeceğini ve düzeltilemeyeceğini, bu çocukların ileri yaşlarda kendilerini ifade edemeyeceklerini belirterek, işitme ile ilgili en ufak şüphede ailelerin Kulak Burun Boğaz uzmanlarına başvurmaları gerektiğini dile getirdi.