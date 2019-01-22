İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “İstihdamını arttıran bir ülke var ortada”

Türkiye'nin genç nüfusu var, biz de ise 778 bin insan iş gücü piyasasına katıldı. Dolayısıyla istihdamını arttıran, kadın istihdamını arttıran bir ülke var ortada” dedi.

İŞKUR ve ESTAŞ firması arasında ‘İşbaşı Eğitim Programı' imza töreni Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. İmza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, ilgili kurum müdürleri ve çok sayıda firma çalışanı katıldı. Toplantı 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. İmza töreni öncesi konuşma yapan firma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, “Personel sayımıza yıllar bazında baktığımız zaman son 120 kursiyerimizde sonuçlandığı zaman Ocak ayı itibari ile firmamızda toplam personelimiz 1049 olacak. Ticaret Odası başkanımızın gayretleri ile 6. bölge olduğumuz zaman bizimde en büyük hedefimiz 2023'e kadar firmamızın personel sayısını 2023' e getireceğiz “ dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Ama biz bir gerçeği ortaya koyuyoruz EUROSTAT 3'üncü çeyreği rakamları açıklandı. Türkiye 490 bin istihdam gerçekleştirdi. Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si hangi ülkeyi sayarsanız sayın, toplayın yan yana getirin Türkiye kadar istihdam gerçekleştirmedi. Biz bunu söylüyoruz. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde üçüncü çeyrek itibari ile iş gücüne katılım 609 bin kişi oldu. Türkiye'nin genç nüfusu var, biz de ise 778 bin insan iş gücü piyasasına katıldı. Dolayısıyla istihdamını arttıran, kadın istihdamını arttıran bir ülke var ortada. Biz rakamları söylüyoruz ve milletimiz tebrik ediyoruz. Milletimize daha fazlasını başarabilmek için kimse sizin heyecanınızı ve umudunuzu yitirmesin diyoruz. Elbette biz işsizlik rakamlarının yüzde 11.6 olduğunu biliyoruz. İş gücüne katılım, istihdam oranlarının arttığını da biliyoruz. İşte bizim için sevindirici olan nokta bu. Sivas'ta 2002 yılında İŞKUR aracılığı ile toplam 6 kişi bu eğitim programları ile işe girdi. Üniversite mezunu 6 kişi işe girdi. Toplamda da 22 kişi işe girdi. Yıl 2018 İŞKUR 6 bin 468 kişinin istihdamına aracılık yapıyor. Dolayısı ile bu başarıyı görelim. Demek ki istesek daha büyük başarıları gerçekleştirebiliriz “ dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise şunları kaydetti:

“Sivas'ın belki de kırılma noktalarından birini oluşturacak 2'inci organize sanayi bölgesi olacaktır. 2'inci OSB'yi bünyemize aldığımız takdirde yolları, alt yapısı, üst yapısı ile 6'ıncı bölge teşvikini de kaptığımız takdir de Sivas çok ciddi mana da işsizliği hızlı bir şekilde eritebilecek bir duruma gelecektir. Çalışmalarımız devam ediyor.”

Program İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve Firma Genel Müdürü Osman Mavuş'un protokol imza töreni ile devam etti. Program Sivas Valisi Salih Ayhan ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ‘nın firma çalışanlarını ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.