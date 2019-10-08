İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İŞKUR veri tabanı uzmanları yetiştirdi

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Teknokent Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı mesleği kursu, sertifika töreni yapıldı.


Düzenlenen törene İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Belediye Başkan Vekili Turan Toplgül ve Teknokent Müdürü Serdar Mercan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan İŞKUR İl Müdürü Canpolat, bilişim sektörünün sürekli gelişmekte olduğunu ve gelecekteki önemine değinirken, Teknokent'te yer alan teknoloji firmalarını kursiyerlerin kariyer anlamında iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Canpolat, 49 fiili gün boyunca nesne tabanlı programlamada döngüler, değerler metotlar, sınıf oluşturma, arayüzler ve veri yönetimi konularında 392 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan 16 gencin “Geleceğin Meslekleri” kapsamında yetiştirilmiş olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.