İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir hamamda meydana geldi. İlçede hamam işletmeciliği yapan Zafer Sönmez'den (40) bir süredir haber alamayan ailesi durumu ilk olarak hamam çalışanlarına bildirdi. O gün izinli olan hamam çalışanları, akşam saatlerinde gittikleri hamamda Sönmez'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.