İsmail Kartal: "Gemi yürümüyor"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal farklı kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası ekonomik sıkıntıların artık can sıkmaya başladığını belirterek, "Başkan ve yönetimde bu saatten sonra artık bir şey yapması lazım yürümüyor, gemi yürümüyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde karşılaşma sonrası Teknik Direktör İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kartal çok fazla futbol konuşmayacağını belirterek, "Çok dengeli giden bir maç vardı. Rakipte bize pozisyon vermedi. Penaltı ardından bir basit hatayla ikinci gol, 2-0 geriye düştükten sonra oyun içerisinde mecburi değişiklikler yaptık. Hafta içi buraya gelirken 5-6 tane sakat oyuncumuz vardı. Bunlarla beraber kırılgan bir takım olduğumuz için hemen gardımız düştü. Bugün mağlup olduk. Sivasspor haklı bir galibiyet elde etmiştir. İyi bir takım kendilerini tebrik ediyorum."dedi.

"Başkan ve yönetim kulübe kaynak bulma yönünde yeterli olamadılar"

Ekonomik sıkıntılarla boğuşmalarına ve ligde büyük takımların ciddi sıkıntıları varken 20 puan topladıkları anlatan Kartal, "1,5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ankaragücü'nün destek almadığından bahsedilse de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devlet büyüklerimizin Ankaragücü'ne büyük destek ve katkıları olmuştur. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ben göreve geldiğimden beri bugüne kadar büyük Ankaragücü camiasının tekrar ayaklanması, şahlanması, başarılı günleri yakalayabilmesi için yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetim kulübe kaynak bulma yönünde yeterli olamadılar" diye konuştu.

"6 aydır bir kuruş para almıyoruz"

Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını giderilmesi gerektiğinin altını çizen başarılı teknik adam, "Ekonomik sorunları çözmek benim işim olsaydı gecemi, gündüzüme katar, bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. Kaldı ki ekonomik sorunlarla boğuşan futbolcularımızın dertlerinin, sorunlarının tek muhatabı biziz. Bu noktada bin bir zorluklarla bugüne getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak belki de Ankaragücü'ne ve büyük cefakar taraftarına yapılacak en büyük hizmettir. Ben bu noktada sorumluluk almaya hazırım. Ama kaldı ki sorunlar teknik değil, tamamen ekonomik sorunlar ve bunun ortaya çıkardığı diğer psikolojik ile sosyal sorunlardır. Bu noktada herkesin sorumluluklarını bilmesi yerine getirmesi gerekir. Biz oyuncularımızla beraber 6 aydır bir kuruş para almıyoruz. Geçen seneden bugüne kadar futbolcularımızın alacakları var" şeklinde konuştu.

"Oyuncularım maçlara motive olamıyor"

Ekonomik sıkıntılardan ötürü 1.5, 2 aydır takımı maçlara motive edemeyecek duruma geldiğini belirten İsmail Kartal, "Çok sakatlarımızın olması, antrenmana çıkmamak var. Oyuncularım haklı olarak kendi alacaklarını alamadıkları için maalesef maçlara yeterli derecede iyi konsantre olamadıkları için bizde onları iyi motive edemediğimiz için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz. Bugün tek üzüntüm buraya kadar bizi destekleyen, bize inanan ve güvenen, her zaman yanımızda olan büyük Ankaragücü taraftarını böylesine çok kötü bir futbolla mağlup olarak buradan evlerine gittikleri için onlar adına çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Başkan ve yönetimin bir şey yapması lazım, gemi yürümüyor"

Bu ekonomik şartlar altında 20 puan topladıklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyen Kartal, "Kendi adıma Ankaragücü'nün başarısı için, geleceği için yapılması gereken ne varsa kendi adıma ben bunu yapmaya hazırım bunu herkes bütün Ankaragücü taraftarı bilsin. Ama başkan ve yönetimde bu saatten sonra artık bir şey yapması lazım yürümüyor, gemi yürümüyor" dedi.

"Ben hazırım başkan ve yönetimde sorumluluk alsın"

Basın mensuplarının 'istifa mı ettiniz ?' sorusu üzerine Kartal, "İstifa etmedim gerekirse başkan ve yönetim değerlendirmesini yapacak. Kulüp için, camia için ben bu takım için seve seve gereğini yaparım. Yönetim bize destek verecek, kaynak yapacak, takımın alacaklarını verecek. Devre arası transfer yapacak. 6 aydır bu çocukların paraları ödenmiyor bunlar ödenecek ki takımı motive edelim. 6 ay, 12 ay, 13 ay maaş alamayanlar var. Herkes kendi sorumluluklarını bilsin, ben bu sorumluğu almaya hazırım diyorum. Başkan ve yönetim alacaksa onlar da alsın. Almayacaklarsa herkes yoluna" diye cevap verdi.