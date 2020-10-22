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İspanya Büyükelçisi'ne Sivasspor forması hediye edildi

İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Villarreal maçı öncesi DG Sivasspor yönetimi ile bir araya geldi.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ziyaretin anısına Büyükelçi Erginay'a kırmızı-beyazlı forma hediye etti. Erginay, bu akşam oynanacak Villarreal - Sivasspor maçında kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.


Diğer yandan Başkan Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce, Villarreal - Sivasspor maçı öncesi Villarreal yönetimi ile bir araya gelerek bugün oynanacak olan maçı değerlendirdi.

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