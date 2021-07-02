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Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor'da

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu


Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;


“Demir Grup Sivasspor'umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.”

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