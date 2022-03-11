İstiklal Marşı 101 yaşında

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başkan Eken, “Bundan tam 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Milli Marş' olarak kabul edilmiş ve milletimiz tarafından büyük bir takdir ve sevgiyle kabul görmüştür. Vatan sevdalısı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından dönemi yansıtan ve halkın hislerine tercüman olan, Milletimizin, İstiklal Harbinde kahraman ordumuzla birlikte gösterdiği kutlu direnişin ruhu, İstiklal Marşımız ölümsüz bir hal almış ve ardında bıraktığı 101 yıl içinde heyecanından hiçbir şey kaybetmemiştir'' dedi.

“Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”

Başkan Mustafa Eken, “ Milli Mücadelenin ölümsüz isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, bu asil marşı kahraman ordumuza armağan ederek yüce gönüllülüğünü bir kez daha göstermiştir. Böylece bir milletin yeniden diriliş ve kendine geliş marşını tarihe mal eden Milli Şairimiz; ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasında bulunmuştur. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle Milli Şairimiz başta olmak üzere İstiklâl Harbi'nin tüm kahramanları ile geçmişte ve bugünde verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.