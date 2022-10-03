İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti

Sivas’ta meydana gelen anız yangınında, tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.

Sivas'ta meydana gelen anız yangınında, tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tarlada anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, tarla sahibinin de elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Hüseyin Şimşek, yangını yaba ile söndürmeye çalıştığını söyleyerek, "Biri yaktı gitti, ben yukarıdaydım. Nasıl olduğunu bilemiyorum. 112'ye telefon ettim, itfaiye gönderildi. Yangını yaba ile söndürdüm. Tedbir alınması lazım. Allah'tan ağaçlık alana sıçramadı" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.