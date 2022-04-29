İVA Park AVM'de bayram heyecanı devam ediyor

2016 yılında hizmete giren Sivas'ın ilk AVM'si İva Park Alışveriş Merkezi'nin yönetim ve kiralama hizmetleri, alanında lider olan JLL Türkiye tarafından yürütülmeye başlandı. JLL Türkiye yönetiminde hizmetine devam eden İva Park AVM zengin marka karması ve her kategoriden mağaza seçeneklerinin yanında, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmak adına, bayram alışverişine etkinlikleri ile de renk katıyor.

30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde, bayram alışverişi hızla devam ederken, iftar saatinde neyzen ve semazen performansları, iftar sonrası ise Hacivat ve Karagöz Çocuk Tiyatrosu, tahta bacak, illüzyon gösterileri ve hediyeli yarışmalar ile ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Arife günü olan 1 Mayıs 2022 akşamı dahil, ziyaretçilerine saat 00.00'a kadar hizmet verecek İVA PARK AVM Ramazan ayının son haftası etkinliklerini her yaşta ziyaretçisinin beğenilerine sunacak.

İva Park Alışveriş Merkezi Müdürü Ayşegül Kılıç “Yeni kurumsal kimliğimizle başlattığımız etkinliklerimize Mayıs ayında baharın gelişiyle beraber hız veriyoruz. Relansman sürecimizi ziyaretçilerimize duyurmaya hazırlanıyoruz, yıl boyunca planladığımız etkinlik ve kampanyalarımızla bahsedilmeye devam ediyor olacağız. Tüm ziyaretçilerimizi de bekleriz.” dedi.