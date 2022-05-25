İva Park AVM'de perakende buluşması

JLL Türkiye yönetiminde hizmetine devam eden, Sivas'ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM, 25 Mayıs'ta düzenlediği perakende daveti ile ulusal ve uluslararası birçok markanın temsilcisine ev sahipliği yaptı.

2016 yılında hizmete girdiği günden beri Sivas'ın ilk ve tek AVM'si olma unvanını taşıyan İva Park AVM bu yıl yenilenen kimliğiyle relansman etkinlik ve kampanyalarını ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İva Park Alışveriş Merkezi'nin yönetim ve kiralama hizmetlerini JLL Türkiye ‘nin devralmasıyla beraber 25 Mayıs'ta düzenlenen perakende davetinde ulusal ve uluslararası birçok markanın temsilcisine ev sahipliği yapıldı.

İva Park AVM, marka karmasına yenilerini eklemek, Sivas kentinin ülke çapında bilinirliğine katkıda bulunmak ve şehri yeni gelişmelerle buluşturmak adına güçlü adımlar atıyor. Şehrin alışveriş potansiyelini JLL Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki uzmanlığıyla birleştirerek, ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İva Park AVM, yıl boyunca düzenleyeceği etkinlik ve kampanyalar ile şehir ekonomisini canlandıran girişimlere imza atıyor olacak.

Sivas kentinin dinamiğinin yerli ve yabancı markalar tarafından fark edilmesi için kenti bizzat deneyimlemenin önemli olduğu bilinci ile perakendeciler buluşmasını Sivas değerleriyle süsleyen İva Park AVM, Sivas ‘a özgü lezzetleri ve el işi ürünleri perakendecilerin beğenisine sundu.

Perakende buluşmasının AVM' ye ve şehre olumlu katkılar sağlayacağı temennisiyle, İva Park AVM her kulvarda öncü olmaya devam edeceğinin ve bünyesine yakın zamanda yeni markaları da katmayı planladığının sinyallerini verdi.