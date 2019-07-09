İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

Ceplerindeki oturma izin belgelerine güvenip çantaları sırtlarında gezen 15 kaçak göçmen, izin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendi.


Sivas'ta, Erzincan karayolu üzerinden sırtlarında çantaları ile şehir merkezine doğru yürüyen bir grup vatandaşların dikkatini çekti. Üzerlerindeki kıyafetler ve rahatlıkları ile dikkat çeken gruptan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından durdurulan grup göçmen olduklarını ve Türkiye'de oturma izinleri bulunduğunu belirtti. Şehir merkezinin girişinde Erzincan uygulama noktasında kontrol altına alınan 15 kişinin izin belgelerinde yapılan incelemede, belgelerin sahte olduğu anlaşıldı. Sırtlarında çantaları ile rahatlıkla gezen Afgan, İranlı ve Pakistanlı kaçak göçmenler, dolandırıldıklarını ve belgelerinin sahte olduğunu polisten öğrendi. Polis kaçak göçmenlere çay ikramında bulundu. 15 kaçak göçmen yapılan üst aramaları ve kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.