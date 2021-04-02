İzinsiz hafriyat dökümüne GPRS'li önlem

Sivas Belediyesi ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ni devreye sokuyor. Çevre kirliliğini önlemek ve istenmeyen görüntülerin önüne geçmek Sivas Belediyesi şehirde bulunan hafriyat ve moloz taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPRS ile izleyecek. Belediye tarafından belirlenen yerlerin dışında hafriyat dökenlere tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Başkan Bilgin Sivas'ta görev yapan hafriyat sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Bilgin sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Akıllı şehircilik alanında bir adım daha atıyoruz”

Başkan Bilgin amaçlarının çevre kirliliğini önüne geçmek olduğunu belirterek, “Akıllı şehirler alanında bir adım daha atıyoruz. Amacımız çevre kirliliğinin önüne geçmek doğamızı koruyabilmek. Bu kapsamda bugün sizlerle bir araya gelerek ortak paydada buluşmak için beraberiz. Bu sektörde faaliyet gösteren kamyon ve araçlarımıza GPRS sistemi takarak belediyemiz tarafından belirlenecek alanlara hafriyat dökülmesini ve çevre kirliliğini engellemek istiyoruz. Ayrıca hafriyat araçlarının güzergâhlarını belirlemek ve şehir içi trafiğinin rahatlamasına da önemli katkılar sunmayı planlıyoruz. Bu noktada öncelikle hafriyat sektöründe çalışan ve bu sisteme kayıt olan firmalar ve araçları bu sektör de çalışabilecek. Bizimde uzaktan kontrol edeceğimiz sistemi monte ederek takip etmiş olacağız. Uygulama kapsamında izin verdiğimiz ve takip cihazı kullanan kamyonun kasası kalktığında sistemimiz devreye girecek. Belirlenen alanlara hafriyat döküldüğü zaman bir sorun olmayacak ancak bu araçların damperleri farklı bir alanda harekete geçtiği an sistem devreye girecek. GPRS ile sistem anında bizi uyaracak. O andan itibaren gerek plaka kontrolü gerek görüntü kontrolüyle cezai işlem uygulanacak. İlimiz merkezde toplam 100 hafriyat kamyonuna takip cihazlarımızı takacağız. Belirlediğimiz alanın dışına döküm yapılırsa şoför ve firmaya cezai müeyyide uygulayacağız” dedi.

“Anlık takip edilerek denetlenmiş olacak”

Başkan Bilgin araçların döküm sahalarına takiplerinin anlık uzaktan kontrolle yapılacağını ifade ederek, “Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi, hafriyat atıklarının takibi, elektronik denetimi ve döküm sahaları otomasyonunu sağlayacak. Aynı zamanda döküm sahalarında gerçekleşen işlemlerin anlık uzaktan kontrolü yapılarak araçlar anlık takip edilerek denetlenmiş olacak. Faydaları ise hafriyat araçlarının belirli döküm sahaları dışındaki dökümlerini engelleyeceğiz. Araçlarımızın döküm sahalarımıza kontrollü girişlerini sağlayarak kaçak dökümün önüne geçeceğiz. Hafriyat araçlarımızın gitmesi gereken güzergahları belirleyerek güzergah dışına çıkışları, hareketleri ve hızları anlık tespit edilerek olası kazaların da önüne geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.