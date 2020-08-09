İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma binası kapısında şüpheli çanta paniği

Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası önünde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden inşaat işçisi kıyafetleri çıktı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sivas İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şüpheli çantayı fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Daha sonra şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içerinden inşaat işçisi kıyafetleri çıktı. Çantanın çevrede bulunan bir inşaatta çalışan Ömer Şahin' ait olduğu ve çantayı orada unuttuğu öğrenildi. Olay yerine gelen Şahin, dalgınlık nedeniyle çantasını orada unuttuğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.