Jandarma binasının restorasyon çalışmaları yerinde incelendi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Jandarma Binası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Sivas Tarihi Jandarma binasının taşınmasıyla başlayan restorasyon çalışmalarının devam ediyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan çalışmaları devam eden tarihi binayı yerinde inceledi.İncelemelerde Jandarma Alay Komutanı İdris Tataroğlu ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya da hazır bulundu. Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Tarihi Kent Meydanının Sadece Sivas'ın değil dünyanın en güzel meydanlarından birisi olduğunu ifade etti. yapılan projelerle birlikte şu anki meydanın en az 4 katı büyüklüğünde yeni bir meydanı şehre kazandırılmış olacağını söyleyen Bilgin, “Bu kapsamda malumunuz yeni Orduevini Sivas'a kazandırdık ve taşıdık eski Orduevinin yerini de belediye olarak teslim aldık. Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Orduevi projesiyle birlikte şu anda içinde bulunduğumuz Tarihi Jandarma Binamızın arka tarafında bulunan lojmanların yerine de TOKİ tarafından yeni lojmanlar yapılacak. Bizlerde bu lojmanlarımızı yıkarak Tarihi Kent Meydanımıza kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarihi Jandarma Binamızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de ortak akılla şehrimizin menfaatine olacak şekilde kullanıma açılarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

En iyi kent meydanı Sivas Tarihi kent meydanı olacak

Vali Salih Ayhan ise yaptığı açıklamada Kent Meydanının daha da kimlikli hale gelmesi daha da genişlemesi açısından da güzel bir proje yürüttüklerini belirterek, “Restorasyona alınan Tarihi Jandarma Binamızdaki çalışmaları yerinde incelemek üzere Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Jandarma Alay Komutanımız İdris Tataroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mehmet Nebi Kaya ile birlikte buraya geldik. Tarihi Jandarma Binamız kullanım şekliyle verilecek fonksiyonla birlikte tamamlandığında vatandaşlarımıza açık bir şekilde hizmet verecek. İlerleyen dönemde burayla ilgili öğretmenevi belediye binamızla ilgili de ortak bir çalışma içerisine gireceğiz. Ancak asıl olan buranın, meydanın daha anlamlı hale gelmesi için genişletme çalışması yapılacaktır. Türkiye'nin en iyi meydanı inşallah dünyanın en iyi meydanı Sivas tarihi kent meydanı olacak. Ben restorasyon da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerimizi muhafaza edeceğiz tarihi eserlerimizi var edeceğiz ve gelecek kuşaklarla buluşturacağız. Ancak insanlarla buluşturarak aktarmamız gerekiyor bu hassasiyetimizin de bilinmesini istiyorum. Elbette sivil toplum kuruluşlarımızın vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini alıyoruz. Bu süreci Kurumsal bir altyapıya ve hukuki bir zemine oturtarak süreci yönetiyoruz bu konuda vatandaşlarımız kaygılanmasın mutlaka makul ve meşru olan her şeyi dikkate aldığımızı da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.