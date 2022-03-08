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Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz

Sivas’ta Jandarma ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.

Sivas'ta Jandarma ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Ekipler ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Jandarma ekipleri her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

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