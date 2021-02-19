Jandarma ekiplerinin doğurttuğu buzağıya “Çilekeş” ismini verdi

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Zara ilçesinde kar yolları kapatınca jandarma ekiplerin yardımı ile dünyaya gelen buzağıya “Çilekeş” adı verildi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı özellikle köylerde hayatı bir hayli güçleştirdi. Birçok köy yolu araç ulaşımına kapandı. Köylerden gelen yardım çağrılarına ilk koşan yine Jandarma ekipleri oldu. Karakışın neden olduğu olumsuzlukların yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Sivas'ın Zara ilçesi Yarağıl köyünde ilginç bir buzağı doğumu gerçekleşti. Köyde hayvancılık yapan Zikri Karaçam'a ait ineğin doğum vakti geldi. Ancak yollar kapalı olduğu için köye veteriner getirilemedi. Köy muhtarı ilçe özel idaresi ekiplerinden ve jandarmadan yardım istedi. Özel idare ekipleri yolları açtı. Jandarma ekipleri yanlarına aldıkları veteriner ile köye ulaşmayı başardı. Bununla da kalmayarak doğuma yardım ettiler. Bu anlar köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Buzağıya çilekeş ismini verdi

Zikri Karaçam doğumu zahmetli olan buzağıya “Çilekeş” ismini verdi. Yanından ayırmadığı buzağıyı kendi elleri ile besliyor. Jandarmaya teşekkürlerini dile getiren Alaçam, “Çiftçilik yapıyorum. O gün baya bir kar vardı, yollarımız kapalıydı. Muhtarı aradık özel idare sağ olsun yollarımızı açtı. Jandarma ekipleri veteriner hekim getirdi. Zor bir doğum oldu ama sağlıklı oldu. İneğimizde şuanda hayatta, buzağımızda. Jandarmada yardım etti doğuma. Güç bir doğum olduğu için veteriner arkadaşın yardıma ihtiyacı vardı. Jandarma ekipleri veteriner arkadaşımızla beraber doğumu gerçekleştirdik. ‘Çilekeş' koyduk hayvanın ismini. Çilekeş olduğu için 6 saat anne rahminde bekledi. O yüzden bu ismi uyun gördük” dedi.