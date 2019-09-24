Jandarma kaçakçılara geçit vermedi

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sivas Merkez İlçe, Gürün, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; 15 olay meydana geldi. Bu olaylarda 4 bin 841 gr esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, bin 160 paket kaçak sigara ve 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 9'u Suriyeli 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.