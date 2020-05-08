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Jandarma sandı, kendi elleriyle teslim etti

Kendisini Jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcıya 100 Bin TL değerindeki zinnet eşyalarını kendi elleriyle teslim etti.


İlginç dolandırıcılık Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde meydana geldi. 90 yaşında ki Hüseyin Çakır'ın evde olmadığı sırada, sivil giyinimli birisi evinin kapısını çaldı. 59 yaşındaki Kadriye Çakır'ın iddiasına göre, kapısı çalan kişi kendisini jandarma komutanı olarak tanıttı. Evin gözetlendiğini ve çalınma ihtimaline karşı muhafaza etmek için zinnet eşyalarını istedi. Bunun üzerine Çakır, 100 bin TL değerinde ki; 20 adet yarım altın, 6 Bilezik ve bir miktar parayı dolandırıcıya teslim etti. Çakır, eve dönmesi ile yaşadığını kocası ile paylaştı. Dolandırıldığını anlayan durumu gerçek jandarmalara bildirip yardım istedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın aydınlatılabilmesi için Kadriye Çakır'ın jandarma karakolunda ifadesine başvuruldu. Dolandırıcının bulunması ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

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