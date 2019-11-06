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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri define bulma ümidi ile izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri define bulma ümidi ile izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İlçeye bağlı kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Karaalikaçağı köyü Taşlıtepe mevkiinde 3 kişilik bir grubun izinsiz kazı yaptığını saptadı. Olayla ilgili M. A. (47), M. G. (56), M. Y.(29) ,Jandarma tarafından gözaltına alınırken kazıda kullanılan 1 jeneratör, 2 adet kürek, 4 kazma, 2 balyoz, 1 hilti, 2 murç ve muhtelif uzunluklarda kablo ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sona ermesinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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