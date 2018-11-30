Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21- 27 Kasım tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet ile silah kaçakçılığı olayı olmak üzere 18 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 57 gram esrar, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, bin 240 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 22 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklandı.