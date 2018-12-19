İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Aralık tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere olaya müdahale edildi Olaylarda 555 gram esrar, 5 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 600 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 12 şüpheli şahıstan 11'i ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.