Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 2'si yabancı 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet, yasa dışı bulunma ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere 53 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 27 gram eser, 4 adet muhtelif kazı malzemesi ve 6 bin 740 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 2'si yabancı 57 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.