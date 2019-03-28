İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20-26 Mart tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 14 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 682 gram esrar maddesi, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.